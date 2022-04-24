وزير الداخلية يترأس اجتماعاً موسعاً بمدراء عموم الوزارة والوحدات الأمنية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تراس وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، امس بالعاصمة المؤقتة عدن ، اجتماعاً موسعاً بمدراء عموم الوزارة ومدراء الوحدات الأمنية بعدن، لمناقشة مجمل القضايا والملفات المتعلقة بعمل ادارات الوزارة.



واشار وزير الداخلية اللواء حيدان ، في الاجتماع الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير ، وقطاع الموارد البشرية اللواء الركن عبدالناصر صبيرة، ومدير عام شرطة محافظة عدن اللواء مطهر الشعيبي، ورئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء صالح عبدالحبيب ، و مدراء العموم في وزارة الداخلية، إلى أهمية اللقاء في التأسيس لبدء تنفيذ العمل المؤسسي في وزارة الداخلية..مؤكداً على اهمية شحذ الهمم وتحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد وبدء تدشين العمل المؤسسي وتنفيذ المهام الموكلة إليهم لخدمة الوطن ومصلحة المواطنين وإنجاز مهامهم بكل كفاءة واقتدار لا سيما في هذه المرحلة الاستثنائية والحساسة التي يمر بها الوطن.

وشدد وزير الداخلية، على ضرورة وحدة الصف والعمل المخلص لكل القوى الوطنية وانسجام رؤاها السياسية والعسكرية و الأمنية و الإجتماعية تحت مظلة الشرعية الجامعة وقيادة مجلس القيادة الرئاسي الحكيمة الذي جاء تجسيداً لإرادة الشعب واختيار النخب فيه، وحماية الوحدة الوطنية منطلقا من مبادئ وأهداف الثورة اليمنية..مؤكداً أن قيادة الوزارة ستبذل الجهود وستعمل على تذليل الصعوبات لانتشال أوضاع الوزارة لتقوم بدورها الوطني في حماية أمن الوطن والمواطن وحماية الممتلكات العامة والخاصة والسلم الاجتماعي.

كما استمع الوزير حيدان خلال الاجتماع، من وكيلا الوزارة ومدراء الادارات الى الاستعدادات والترتيبات لإنجاز المهام الملقاة على عاتقهم.

وناقش الاجتماع عدداً من القضايا الهامة واتخذ بشأنها ما يلزم.