سكرتير الزنداني يهاجم سيدة يمنية صافحت الرئيس

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت عضوة المجلس الرئاسي الفت الدبعي:قالوا أن السكرتير السابق للشيخ الزنداني ايضا يهدد بأنه سيرفع قضية ضدنا نحن النساء. واضافت:يعتقد أنه بإمكانه إعادة النساء إلى مربع الجاهلية الأولى،جاهلية تزييف الدين والوعي الديني الذي طالما لقنه الشيخ الزنداني لهذا الشعب . واختتمت:واليوم يلتقون مع الحوثي يخوضون معاركهم جنبا إلى جنب ضد النساء .

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