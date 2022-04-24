الزبيدي يوجه بصرف راتب شهرين للقوات الجنوبية

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يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مصدر مسؤول في القوات المسلحة الجنوبية أن اللجان المالية التابعة للقوات المسلحة الجنوبية ستبدأ بتدشين صرف راتب شهرين لكافة أفراد القوات المسلحة الجنوبية والأمن منتصف الأسبوع الجاري. وأوضحت المصادر أن الصرف سيكون من حساب 228 ألف ريال للشهر الواحد، مايعادل مبلغ إجمالي وقدره 456 ألف ريال للشهرين وذلك حسب سعر صرف الريال السعودي المحدد من قبل البنك المركزي

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