شكرا لبحثكم عن خبر نائب رئيس المجلس الرئاسي يلتقي قادة الأجهزة الأمنية في عدن ولحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي؛ قائد ألوية العمالقة، العميد/ أبو زرعة المحرمي بقادة الأمن والأحزمة الأمنية في محافظتي عدن ولحج.

وفي مستهل اللقاء رحب المحرمي بالقيادات الأمنية، مشيداً بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار.

وأكد المحرمي: أن المرحلة القادمة مفصلية وهامة على كافة المستويات، وتتطلب الإنضباط ورفع مستوى الجاهزية الأمنية، وتعزيز جهود تأهيل وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية حتى يكونوا على قدر كافي لخدمة المواطنين ومحاربة الجريمة والإرهاب، واستتباب الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.

وشدد المحرمي على قادة الأجهزة الأمنية تعزيز التنسيق والتعاون والتواصل مع المواطنين، باعتباره رجل الأمن الأول.

من جانبها قدمت القيادات الأمنية التهاني والتبريكات لاختيار ابوزرعة المحرمي لمجلس القيادة الرئاسي متمنّين لمجلس القيادة الرئاسي التوفيق في هذه المرحلة الانتقالية.

حضر اللقاء العميد/محسن الوالي قائد الأحزمة الأمنية، اللواء/صالح السيد مدير أمن محافظة لحج، العميد/جلال الربيعي أركان حرب الأحزمة قائد حزام عدن، حسين السعيدي قائد حزام لحج، نبيل المشوشي قائد اللواء الثالث دعم وإسناد وقائد اللواء 16 عمالقة، نصر عاطف قائد اللواء الأول دعم وإسناد، نقيب اليهري مدير السجن المركزي، ناجي اليهري قائد حزام طوق العاصمة عدن، فهد المرفدي قائد حزام يافع، ناصر الدهشلي قائد الحزام بالقطاع الشرقي العاصمة عدن.