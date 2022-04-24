شكرا لبحثكم عن خبر عضو مجلس الرئاسة "المحرمي" يلتقي وزير الأوقاف ويؤكد على أهمية نشر روح التصالح والتسامح ونبذ الفرقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد ألوية العمالقة، العميد/ أبو زرعة المحرمي، اليوم في العاصمة عدن، وزير الأوقاف والإرشاد محمد شيبه.

واستمع المحرمي لشرح موسع عن دور وزارة الاوقاف والصعوبات الموضوعية التي تواجه الوزارة، وخاصة في المحافظات المحررة والعاصمة المؤقتة عدن متمنيا بأن تجد الوزارة الاهتمام الكافي من قبل مجلس القيادة الرئاسي.

وقال أبو زرعة المحرمي أن مجلس القيادة الرئاسي سيهتم بكوادر وموظفي وزارة الأوقاف حتى تتمكن كوادر الوزارة من، أداء مهامها بما يخدم المواطنين.

وأشار إلى أهمية الحفاظ، على ممتلكات الوزارة وإيجاد حلول لمشكلات العقارات التي تم الاستيلا عليها من قبل أطراف أخرى.

وأكد المحرمي على أهمية توجية ائمة وخطباء المساجد، لنشر روح التصالح والتسامح ونبذ الفرقة، وادانة كل الأعمال الإرهابية وكل أشكال التطرف.

من جانبه قدم وزير الأوقاف التهاني والتبريكات لاختيار أبو زرعة المحرمي عضوا في مجلس القيادة الرئاسي، متمنيا له ولجميع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي التوفيق في هذه المرحلة السياسية الصعبة التي تمر بها البلاد.