قيادي في مليشيات الحوثي يقتل والدته وشقيقه في محافظة عمران

أقدم قيادي في مليشيات الحوثي الإرهابية، يوم السبت، على قتل والدته وشقيقه في محافظة عمران شمالي اليمن.



وقال ناشطون محليون، إن "القيادي الحوثي المدعو خالد العنصور أقدم عصر السبت على قتل والدته وشقيقه وجرح شخصين أخرين، أحدهما حالته خطيرة".



وأضافوا أن القيادي الحوثي العنصور ارتكب الجريمة في منطقة قذاعة بمديرية مسور بسبب خلاف مع شقيقه الذي يدعى "محمد" على مكان مكوث والدتهما والتي كانت قد فضلت البقاء في منزل الأخير.



والمدعو "العنصور"، عينته مليشيات الحوثي مديرا لمديرية السود بمحافظة عمران.



ومؤخرا تكررت جرائم قتل عناصر وقيادات مليشيات الحوثي لأباءهم بشكل لافت ويرجع ذلك إلى حالة التعبئة والتحريض على القتل والكراهية التي يلتقها العناصر من قبل المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران.

