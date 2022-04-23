شملت محاولات تسلل وإطلاق صواريخ.. - الجيش اليمني يرصد 94 خرقا حوثيا للهدنة الأممية خلال 24 ساعة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش الوطني السبت، أنه رصد 94 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها مليشيا الحوثي يوم الجمعة (22 ابريل) في جبهات القتال بست محافظات.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة: "رصدت قواتنا 31 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و24 في جبهات القتال غرب حجة، و19 جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و16 خرقاً في محور تعز، و3 خروقات في جبهتي ثرة وحلحل لودر بمحور أبين، وخرقاً واحداً في جبهة الملاحيظ جنوب غرب صعدة".



وأضاف، "في مقدمة الخروقات محاولات تسلل نفّذتها مجاميع حوثية مسلحة باتجاه مواقع لقواتنا جنوب شرق حيران في أوقات متفرقة من يوم الجمعة"، مشيرا إلى إحباط محاولات تسلل حوثية أخرى صوب مواقع عسكرية في أطراف شمير ومقبنة غرب تعز.



وتابع، "مساء الجمعة، جرح اثنان من أبطال قواتنا نتيجة استهداف مليشيا الحوثي أحد مواقعنا في الجبهة الجنوبية لمارب بطائرة مسيّرة مفخخة".



وأوضح أن المليشيا الحوثية صعدت قصف مواقعنا في كافة الجبهات بالمدفعية والعيارات المختلفة، واستخدمت صواريخ الكاتيوشا لاستهداف مواقع في خطوط التماس بأطراف مقبنة وشمير غرب تعز.



وذكر أن المليشيا استهدفت بصاروخين (كاتيوشا) موقعاً عسكرياً في جبهة الأعيرف جنوب مأرب.كما النار على النازحين في وادي الحناية غرب تعز بأسلحة رشاشة عيار 12.7 الساعة 06:11. وتعمّدت استهدفت أعيان مدنية شرق حيس بمعدلات البيكا الساعة 07:56.



وأشار إلى أن قوات الجيش رصدت استمرار مليشيا الحوثي في نقل تعزيزات وبناء تحصينات، وكذا تحليق مكثّف للطيران الاستطلاعي المسيّر في مختلف الجبهات.

