شكرا لبحثكم عن خبر مقتل شخص في وادي حضرموت يقال إنه امير بالقاعدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل قيادي من تنظيم القاعدة برصاص مسحلين مجهولين بمنطقة علوة بوادي حضرموت . وذكرت مواقع إخبارية يمنية نقلا عن مصادر محلية ان مسلحين مجهولين اغتالوا احد كبار امراء تنظيم القاعدة في منطقة علوة في سودف الواقعة بوادي حضرموت شرق اليمن . وقالت المصادر ان هناك تكتم شديد من قبل تنظيم القاعدة على اسم الأمير وظروف مقتله حتى اللحظة . مجهولون يغتالون قيادي في القاعدة بوادي حضرموت

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