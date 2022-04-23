شكرا لبحثكم عن خبر دار سعد : اجتماعٌ دوري للمكتب التنفيذي يُقِرُ فيه تنفيذ عدداً من المشاريع والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أقرّ المكتب التنفيذي في مديرية دار سعد باجتماعٍ دوريٍ له , الخميس , البدء بتنفيذ عدداً من المشاريع المُدرجة ضمن برنامجه الاستثماري للعام الجاري , وإنزال المناقصات بشأنها .
وفي الاجتماع الذي ترأسه مدير عام المديرية , عبّـود ناجـي حسيـن , في ديوان عام السُطة المحلية , استعرض عدد من تقارير المكاتب التنفيذية ومؤشرات إنجاز الأعمال والصعوبات التي رافقت التنفيذ .
مدير عام المديرية , أكد بإن السُلطة المحلية تَعملُ وفق برنامج الحوكمة الرشيدة , رغم ما تُعانيه من شُحةٍ في التمويل اللازم لمشاريع التنمية المُستدامة وفق خطة الإنماء الخدمية والاجتماعية , لافتاً إلى سعيهم إنجاز مشروعي المحطة التحويلية الرئيسية للمديرية وتوسيع قدرة محطات ضخ الصرف الصحي .
وأشاد المكتب التنفيذي في مديرية دار سعد بالإجماع بجهود مهندسيّ وفنييّ المؤسسة العامة للكهرباء وكذا عُمال الصَرف الصحي بالمديرية , متخداً عدد من القرارات والتكليفات التي ستسهم في تجاوز صعوبات المرحلة لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة .
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