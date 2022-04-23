شكرا لبحثكم عن خبر بتمويل مؤسسة صلة للتنمية مؤسسة خيرات التنموية تنفذ مشروع المساعدات النقدية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت مؤسسة خيرات التنموية الخيرية مشروع المساعدات النقدية على الاسر الغارمة في البقالات والصيدليات في محافظة الضالع يٲتي هذا المشروع بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية وضمن برامج الشركاء رمضان 1443ه /2022م ساهم المشروع في التخفيف من معاناة العديد من الاسر حيث استفاد من المشروع 30 اسرة في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار . المشروع لاقى ارتياح الاهالي وتوجهوا بشكرهم للجهة الداعمة آملين الاستمرار وداعين للمزيد من هذه المشاريع الهامة.

كانت هذه تفاصيل خبر بتمويل مؤسسة صلة للتنمية مؤسسة خيرات التنموية تنفذ مشروع المساعدات النقدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.