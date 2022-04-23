رئيس الوزراء يثمن منح مجلس النواب الثقة لحكومة الكفاءات السياسية والمصادقة على برنامجها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_ الخليج 365

ثمن رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، منح مجلس النواب الثقة لحكومة الكفاءات السياسية والمصادقة على برنامجها العام.



وشدد رئيس الوزراء في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، على ان الحكومة اذ تجد في ثقة مجلس القيادة الرئاسي وثقة مجلس النواب حافزا إضافيا لتجاوز المرحلة الصعبة بالمزيد من الجهد والعمل الممنهج والبناء فانها تؤكد على التزامها بالمحددات السياسية لمجلس القيادة الرئاسي والتي وردت في خطاب فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة عقب أدائه اليمين الدستورية، وكذا التوصيات الهامة المقدمة من مجلس النواب.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان الحكومة ستعمل على استيعاب المتغيرات والمستجدات التي حدثت وفي مقدمتها التحول التاريخي بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي وبدء مرحلة جديدة من العمل والانجاز، إضافة الى تضمين التوجيهات الواردة في خطاب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وكذا مخرجات المشاورات اليمنية اليمنية المنعقد في الرياض تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمن برنامج عملها.. مرحباً بالرقابة الفاعلة، لمجلس النواب على اداء الحكومة التنفيذي وتطلعه الى تعاون وثيق بين الحكومة ومختلف المؤسسات الدستورية من اجل تكامل الأداء بما ينعكس على مصالح الوطن وحياة المواطنين اليومية.