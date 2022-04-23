استمرار خروقات مليشيا الحوثي للهدنة في مختلف الجبهات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تواصل مليشيا الحوثي الإيرانية خروقاتها للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة والجوف ومارب.



ورصدت قوات الجيش الوطني 71 خرقاً للهدنة ارتكبتها مليشيا الحوثي يوم امس منها 24 في محوري البرح وحيس، و19 في جبهات حجة و12 في الجبهات الجنوبية والغربية والشمالية الغربية لمارب، و8 خروقات في جبهات محور تعز، و7 في جبهات الجوف، وخرقاً واحداً في جبهة كتاف بصعدة.

واستمرّت مليشيا الحوثي في إطلاق النار من سلاح المدفعية والعيارات المختلفة على مواقع قواتنا في كافة الجبهات، وكذا استهداف متكرر لأعيان مدنية شرق حيس وفي مديرية مقبنة غرب تعز بالأسلحة الرشاشة عيار 12.7 وعيار 14.5.

واستهدفت عددًا من المواقع العسكرية بالطائرات المسيّرة المفخخة، وتسببت إحدى هذه الهجمات بإعطاب سيار إسعاف تابعة لقواتنا في جبهة الجدافر شرق مدينة الحزم بالجوف.

كما استمرّت ميليشيات الحوثي في بناء التحصينات وحشد التعزيزات إلى عدّة جبهات في مارب وإلى مواقع في محور حيس بالحديدة. بالتزامن مع تحليق مكثّف للطيران الاستطلاعي المسيّر.