شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم مؤسسات القطاع الصحي في اليمن لمواجهة كوفيد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية،خلال الربع الاول من عام 2022م، مشروعي دعم مواجهة وباء كورونا المستجد وبرنامج الاستجابة الصحية في حالات الطوارئ المتكاملة لضمان استمرارية الخدمات الصحية، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.



ويتضمن المشروعين، البالغ قيمتهما 14 مليون دولار، إنشاء 60 نقطة فرز بصري في المستشفيات والمراكز الصحية وتجهيز 60 منشأة صحية بالأجهزة الطبية لمكافحة الفيروس إضافة إلى تسليم أجهزة طبية لأقسام الطوارئ والعناية المركزة وإمداد 60 منشأة صحية بمعدات الحماية الشخصية اللازمة، و تدريب الكوادر الطبية بتدابير الوقاية من الوباء وتقديم انشطة مجتمعية مختلفة شملت 2000 مركز صحي وتقديم الحافظات المبردة لــ13 محافظة.