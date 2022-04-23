المجلس الرئاسي يؤكد التزامه بالهدنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أكد مجلس القيادة الرئاسي ، مجدداً، التزامه بالهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، على الرغم من استمرار ميليشيا الحوثي بارتكاب خروقات للهدنة، مشيراً إلى سعيه الدائم نحو السلام باعتباره الخيار الوحيد لحقن الدماء.



وأشار المجلس الرئاسي مساء أمس الجمعة إلى أن الخروقات الحوثية تعزز عدم رغبة تلك الميليشيا في تحقيق السلام، لافتاً إلى تعنت الانقلابين الحوثيين الذين لا يكترثون أبداً لمعاناة الشعب اليمني.

ومن جانب آخر، نقل موقع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)؛ عن رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي قوله إن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود الجميع على قاعدة التوافق والشراكة لبناء الدولة ومواجهة كافة التحديات خاصة الاقتصادية، مشدداً على ضرورة ترجمة الأولويات على أرض الواقع وخاصة فيما يتعلق بالوضع المعيشي والاقتصادي، وإيلاء العاصمة المؤقتة عدن اهتماماً أكبر لتحقيق التنمية والاستقرار.