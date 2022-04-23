مجلس القيادة الرئاسي يواصل اجتماعاته لمناقشة التحديات المستقبلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

عقد مجلس القيادة الرئاسي امس إجتماعاً برئاسة رئيس المجلس، الدكتور رشاد محمد العليمي، لمناقشة التطورات الراهنة والتحديات التي تشهدها الساحة الوطنية، وذلك بحضور أعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، وطارق صالح وعبدالله العليمي وعثمان مجلي وعبدالرحمن المحرمي وفرج البحسني .



أكد رئيس المجلس ان المرحلة الراهنة تتطلب تظافر جهود الجميع رسمية وشعبية على قاعدة التوافق والشراكة لبناء الدولة ومواجهة كافة التحديات خاصة الاقتصادية والتي ستنعكس نتائجها على حياة المواطن ومعيشته اليومية.

وشدد فخامته على ضرورة ترجمة الأولويات التي أطلقها أمام البرلمان على أرض الواقع وخصوصا فيما يتعلق بالوضع المعيشي والاقتصادي، وضرورة إيلاء العاصمة المؤقتة عدن إهتماماً أكبر لتحقيق التنمية والإستقرار.

وتطرق الاجتماع إلى التحديات العسكرية والأمنية.. مؤكداً التزام المجلس الرئاسي بالهدنة الإنسانية رغم الخروقات المستمرة التي ترتكبها الميليشيات الحوثية والتي تعزز عدم رغبة الميليشيات في تحقيق السلام.

وجدد الإجتماع تأكيد المجلس على سعيه الدائم نحو السلام باعتباره الخيار الوحيد لحقن الدماء.. مشيراً إلى تعنت وصلف الانقلابيين الحوثيين الذين لا يكترثون أبدا لمعاناة شعبنا اليمني.