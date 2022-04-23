عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تصعيد حوثي بمختلف جبهات القتال.. وقصف مركبة طبية بالجوف

السبت 23 أبريل 2022

الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي بمسيرة مفخخة مركبة طبية في الجوف، وصعدت من الخروقات العسكرية في مختلف جبهات القتال بـ6 محافظات يمنية.



ووفق بيان للجيش الوطني، الجمعة، فإن مليشيات الحوثي أطلقت في الـ24 ساعة الأخيرة، عددا من الطائرات المفخخة بدون طيار، على مواقع القوات اليمنية، ضمن تصعيد حوثي عسكري في جبهات القتال.

وتابع البيان: "إحدى هجمات الطائرات بدون طيار، استهدفت مركبة إسعاف طبية لدى قيامها بمهامها في جبهة "الجدافر" شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف (شمال) ما أدى إلى إعطابها".

ويعد استهداف المركبات ذات المهام الطبية في جبهات القتال انتهاكا حوثيا جديدا، للأعراف والقوانين الدولية، واختراقا صارخا للهدنة الإنسانية.

وسجل الجيش الوطني إلى جانب استهداف المركبة الطبية، 71 انتهاكا للهدنة ارتكبتها مليشيات الحوثي، منها 24 خرقا في محوري البرح وحيس في الساحل الغربي، و19 في جبهات حجة و12 في جبهات مأرب.

كما رصد الجيش 16 انتهاكا للحوثيين في جبهات محور تعز والجوف، ومعقل الانقلابيين بمحافظة صعدة، أقصى شمالي البلاد.

واستخدمت مليشيات الحوثي الطائرات بدون طيار والمدفعية الثقيلة والرشاشة في اختراق الهدنة الإنسانية المدعومة من الأمم المتحدة، وفقا للبيان.

وأشار البيان إلى أن مليشيات الحوثي استمرّت في بناء التحصينات وحشد التعزيزات في عدّة جبهات في مأرب، وإلى مواقع في محور حيس بالحديدة، بالتزامن مع تحليق مكثّف للطائرات التجسسية في سماء المناطق المحررة.

وللأسبوع الثالث، ترتكب مليشيات الحوثي سجلا قياسيا من الخروقات في جبهات تعز والحديدة والضالع وصعدة ومأرب والجوف منذ سريان الهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة في الـ2 من أبريل/نيسان الجاري.

وصعد معدل الخروقات الحوثية من 723 خرقا خلال أول أسبوع إلى 1577 انتهاكا في الأسبوع الثاني، خلافا لتوقعات رجحت تراجع حدة العنف في الخط الأمامي للجبهات.

ودخلت الهدنة الإنسانية التي تستمر شهرين حيز التنفيذ عند الساعة (16 بتوقيت غرينتش) السابعة مساء بتوقيت اليمن في أول أيام شهر رمضان، إلا أن خروقات الحوثي المتصاعدة تهدد بانهيارها، وفقا للحكومة المعترف بها.