شكرا لبحثكم عن خبر نائب الرئيس؛ (أبو زُرْعَةَ المُحَرّمِيّ)، يلتقي نجل المحافظ الشهيد: (جعفر محمّد سعد) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي قائد ألوية العمالقة الجنوبية العميد: أبو زُرْعَةَ المُحَرّمِيّ بمحمّد جعفر، نجل الشهيد: (جعفر محمد سعد)، في العاصمة عدن.
وفي اللقاء أشاد المُحَرّمِيُّ بدور الشهيد البطولي في قيادة عملية (السَّهم الذهبيّ)؛ لتحرير العاصمة عدن من المليشيات الحوثية، في عام 2015م.
وترحّم على روح الشهيد القائد اللواء: (جعفر محمّد سعد)؛ الذي أفنى حياته في الدفاع عن الوطن، وخدمة للعاصمة عدن؛ التي استُشهِد بعملية غادرة، حينما كان محافظًا لها، ويبذل كل جهوده فيها لإعادة الحياة إلى طبيعتها، بعد حرب مليشيات الحوثي في عام: 2015م.
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