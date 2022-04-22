شكرا لبحثكم عن خبر بتمويل صندوق صيانة الطرق.. إستمرار سفلتت الخط الرابط بين مديريتي الشيخ عثمان وخورمكسر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهد اليوم المقطع الأول بجولة سوزوكي الرحاب بالعاصمة عدن أعمال سفلتة نفذتها شركة الفيصل الجهة المنفذة بالمشروع. وقامت الجهة المنفذة بأعمال السفلتة وذالك بتمويل صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وأشار المهندس قاسم هيلان استشاري صندوق صيانة الطرق والجسور بالمشروع أن العمل يسير وفق الخطة المعدة مسبقاً. وتابع قائلا أن سفلتت الخط الرابط بين مديريات الشيخ عثمان ودار سعد والمنصورة بمديريات خورمكسر والمعلا وكريتر سوف يسهم في تخفيف معاناة المواطنين. ونوه أن الفرق الفنية العاملة بمشروع خط سوزوكي الرحاب سارعت منذ الوهلة الأولى على سرعة انجاز المشروع بموجب البرنامج المتفق عليه. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

كانت هذه تفاصيل خبر بتمويل صندوق صيانة الطرق.. إستمرار سفلتت الخط الرابط بين مديريتي الشيخ عثمان وخورمكسر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.