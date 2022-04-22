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إب..وفاة شقيقين غرقاً في حاجز مائي بمديرية مذيخرة

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المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شابان شقيقان غرقاً في حاجز مائي بمديرية مذيخرة (جنوب غرب) محافظة إب، وسط اليمن.
 
وقالت مصادر محلية، إن الشابين (بشار، ومحمد علي قاسم حسين) توفيا غرقا أمس الأول في حاجز مائي بمنطقة "حميّر" بمديرية مذيخرة.
 
وأوضحت المصادر أن الشابين قدما من منطقة "المغاربة"، للمشاركة في عزاء أحد أقاربهما، غير أنهما ذهبا للسباحة في حاجز مائي بالمنطقة ليتم العثور على جثتيهما لاحقاً بعد غرقهما في الحاجز.
 
وتكررت حوادث الوفاة غرقاً في الحواجز المائية والسدود في مواسم الأمطار بمحافظة إب، في ظل غياب أدوات السلامة.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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