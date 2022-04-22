شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "بحضن دافئ وقبلة ساخنة" .. كويتية تهتك عرض عامل بالبقالة وعندما افاق من سكرته اكتشف أنه وقع بالفخ وكانت خسارته ثمينة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداولت العديد من وسائل الإعلام الكويتية تفاصيل حادثة شديدة الغرابة ونادرة من نوعها إلى حد بعيد، حيث اتهم وافد من باكستان سيدة، جارٍ البحث عنها بسبب قيامها بسرقته وهتكت عرضه بعدما أفقدته توازنه بحضن في بقالة يعمل بها، وذلك حسب روايته.

وبحسب ما افادت صحيفة الأنباء المحلية لم يعرف حتى اللحظة ما إذا كان بداخل البقالة التي شهدت الحادثة كاميرات مراقبة تمكنت من توثيق الحضن وعملية السرقة أم لا.

إلا أن الوافد المجني عليه قد حدد مواصفات المركبة التي كانت تقودها المدعى عليها وهي مركبة ألمانية لونها اسود