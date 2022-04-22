شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نجمة مسلسل "البرنس" تصدم المتابعين بصور ساخنة.. ظهرت شبه عارية واستعرضت أردافها بطريقة فاضحة.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت نجمة مسلسل “ البرنس" الإعلامية والفنانة المصرية جوري بكر، جمهورها، على منصة تداول الصور والفيديوهات " إنستغرام "، بصورة إغراء جريئة، خطفت الأنظار.

وبدت نجمة "البرنس " تستعرض أردافها وهي شبه عارية ، حيث ارتدت فستاناً أسوداً مفتوح من الأسفل حتى نهاية العنق من الأعلى ، فظهر نصف جسدها ، على امتداد تلك الفتحة الطولية .

متابعو جوري بكر، تفاعلوا سريعا مع الصورة، وتداولوها عبر حساباتهم في موقع إنستغرام وبقية مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق أحدهم قائلاً : "ده قميص نوم رسمي .. الزاي الشباب يبقوا محترمين بعد ده المنظر "، وقال آخر معلقاً : " يا لروعتك. . بحبك وبحب لون جسمك"، وكتب ثالث "فستان بدون بطانة حلو ..جميلة بكل شيء .." .

كما وجه عدد من المتابعين انتقادات شديدة للإعلامية والفنانة جوري بكر، واعدوا أطلالتها هذه خروج عن المألوف الذي اعتادوها عليه.

يذكر ان جوري بكر، شاركت لأول مرة في العمل الدرامي في مصر، من خلال مسلسل "البرنس"، الذي عرض بماراثون دراما رمضان الماضي.

شاركها في بطولة "البرنس" الفنان محمد رمضان، بالإضافة إلى مشاركة ، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين ، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

وكان أول عمل درامي لها ، في مسلسل خليجي كوميدي بعنوان "رمضانا يانا" عرض قبل عدة سنوات.

وقالت جوري بكر قبل بدء تصوير المسلسل المصري :"فخورة للغاية لأن أول تجربة لي بالتمثيل بمصر، ستكون مع المخرج محمد سامي، صاحب الأعمال الناجحة والتي طالما تحقق ضجة كبيرة، فهو من رشحني للدور، بالإضافة إلى وقوفي أمام نجم كبير له اسمه مثل محمد رمضان، إلى جانب الجميلتين نور وروجينا".

وأشارت جورى إلى أنه :"لطالما حققت النجاح والشهرة خارج حدود مصر، كمذيعة، وعملت مع أسماء عالمية على المستويين الإعلامي والفني، لكن الحصول على كل هذا في وطني سيكون له طعم مختلف تماما، فأرجو أن أقدم ما يليق بى وبالجمهور وبما وصلت إليه، فأنا مرعوبة من أول تجربة لي بالتمثيل في أم الدنيا، خصوصًا وأن المسلسل سيعرض بالشهر الفضيل، والذي يعتبر جواز سفر للفنان في حالة عبوره إلى قلوب المشاهدين».

يذكر أن جوري بكر، قد نقلت إقامتها إلى القاهرة، بعد سنوات طويلة قضتها في دبي، قدمت خلالها العديد من البرامج الفنية مع نجوم بوليوود على شاشة زي افلام، بالإضافة إلى قيامها ببطولة اللعبة الإلكترونية "Predators Z"، والتي ظهرت فيها بشخصية "المحاربة جوري"، ومؤخراً تقديمها لبرنامج "ArabWood" على شاشة روتانا.