شكرا لبحثكم عن خبر برعاية مؤسسة الامل التنموية للطلاب المتفوقين ختام المسابقه الرمضانيه للخط العربي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن خاص

اختتمت مساء الخميس الموافق٢١ ابريل فعاليات حفل المسابقه الرمضانيه للخط العربي تحت شعار الخط العربي هويتنا بتنظيم مركز الفنون والثقافة و الموروث الشعبي

بمشاركة ١٠ متسابقين من مختلف المحافظات الجنوبية من ١٧ إلى ٢١ ابريل والتي أقيمت في مركز الفنون والثقافة و الموروث الشعبي في المعلا .

اشرف على المسابقه لجنة التحكيم المكونه من الاستاذه رنا الحطيبي عضو اللجنة العلمية في مؤسسة الامل التنموية للطلاب المتفوقين والاستاذ أنيسة انيس عباس رئيس مركز الفنون والثقافة و الموروث الشعبي والاستاذ علي الذرحاني .

تخلل الحفل الختامي للمسابقة عدد من الفقرات المسابقاتيه وسط أجواء مفعمة بالحماس والتفاعل من قبل الحضور وأهالي المشاركين .

حيث كُرم الثلاثه الاوائل في المسابقه بجوائز نقدية حيث حصل على المركز الأول المتسابقه اسراء عبدالملك

جائزة بقيمه ٧٥ الف ريال يمني وحصل المتسابق الثاني محمد رشيد من محافظة لحج جائزة بقيمة ٥٠ الف ريال يمني والمركز الثالث المتسابقه حنان عبدالواحد ب٢٥ الف ريال .

حضر الحفل الاستاذ حسين بارحيم عضو اللجنة العلمية في مؤسسة الامل التنموية للطلاب المتفوقين والاعلامي نبيل علي غالب وعدد من اهالي المشاركين في المسابقه