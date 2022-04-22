عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العليمي يبحث مع بلينكن التطورات الايجابية لإرساء هدنة مستدامة باليمن

الجمعة 22 أبريل 2022

الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعم بلاده للهدنة المستمرة باليمن، مشيرا إلى أنه ناقش مع رئيس مجلس القيادة دعم الهدنة لمدة شهرين في اليمن.



جاء ذلك خلال اتصال أجراه وزير الخارجية الأمريكي، الخميس، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، رحب خلاله باجتماع المجلس الرئاسي في عدن هذا الأسبوع، مشدداً على أهمية وجود حكومة فعالة وشفافة تعزز الجهود لإنهاء الصراع اليمني وتحمي حقوق الإنسان.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أهمية فتح الطرق المؤدية إلى تعز ومناطق أخرى، بجانب اغتنام الزخم من هذه التطورات الإيجابية لضمان وقف دائم لإطلاق النار وعملية سلام شاملة.

واعتبر يمنيون نقل الرئيس السابق عبدربه منصور هادي صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي يضم كافة القوى الفاعلة خطوة تاريخية من شأنه أن يضع حدا للحرب التي تدخل عامها الثامن على أمل أن تقبل مليشيات الحوثي الجلوس للسلام بعيدا عن فوهة البنادق.

ويعد تشكيل المجلس الرئاسي تحولا تاريخيا مهما لفتح أفق مرحلة جديدة وتوحيد الصف اليمني.