عدن.. وزيرا الدولة والإدارة المحلية يؤديان اليمين الدستورية

المنامة - ياسر ابراهيم - أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الخميس بالعاصمة المؤقتة عدن، محافظ عدن احمد حامد لملس بمناسبة تعيينه وزيراً للدولة عضواً في مجلس الوزراء.



وأمس الأربعاء، أصدر رئيس مجلس القيادة قرار جمهوريا بتعيين محافظ عدن" لملس" وزيرا للدولة وذلك لتعزيز مكانة عدن باعتبارها عاصمة للبلاد.



كما أدى اليمين الدستورية حسين عبدالرحمن عبدالقادر الاغبري بمناسبة تعيينه وزيراً للإدارة المحلية، بعد نحو سنة وأربعة شهور على تعينه بالمنصب، ضمن حكومة الكفاءات السياسية المنبثقة عن اتفاق الرياض.



وكان الأغبري قد رفض في ديسمبر 2020، أداء اليمين الدستورية مع الحكومة في العاصمة السعودية الرياض، مشترطا تأديته في العاصمة المؤقتة عدن.



وبعد أداء اليمين الدستورية، أكد الرئيس العليمي، على أهمية المرحلة الراهنة وما تتطلبه من تظافر الجهود المخلصة لمواجهة التحديات ومعالجة كافة الأوضاع لاسيما الاقتصادية واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.



وشدد على ضرورة تكريس الجهود وتقديم كل مايمكن تقديمه لأبناء الشعب اليمني الذي يتوق للنظام والأمن والسلام والاستقرار .



من جانبهما، أكد الوزيران، حرصهما على بذل المزيد من الجهود لمعالجة كافة التحديات، والوقوف إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي وتحقيق طموحاته واهدافه واستعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب .

