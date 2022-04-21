العليمي يبحث مع بلينكي دعم واشنطن لاستكمال استعادة الدولة وتنفيذ الإصلاحات

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، الخميس، مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن دعم واشنطن لليمن لاستكمال استعادة الدولة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.



جاء ذلك خلال اتصال تلقاه الرئيس العليمي مساء اليوم من الوزير الأمريكي بلينكن، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وتم خلال الاتصال، "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والدعم الأمريكي لليمن وقيادته الجديدة لاستكمال استعادة الدولة وتنفيذ برنامج الإصلاحات، والاتفاق على استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب".



وثمن العليمي دعم الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة منذ 2014 ودعم انتقال السلطة ومجلس القيادة الرئاسي، مؤكداً التزام الحكومة بالهدنة الإنسانية رغم الانتهاكات المستمرة من قبل المليشيات الحوثية.



وأعرب رئيس مجلس القيادة عن تطلعه في أن يضغط المجتمع الدولي على المليشيات الحوثية للالتزام بالهدنة وفتح المعابر عن مدينة تعز بما يرفع الحصار الخانق على سكان المدينة، كما جاء في المبادرة الأممية للهدنة.



كما طالب الوزير بلينكن بحث المؤسسات المالية الدولية لزيادة الدعم للاقتصاد اليمني نظراً للوضع الصعب الذي تعيشه وانهيار الاقتصادي واتساع دائرة الفقر.



من جانبه، قدم وزير الخارجية الأمريكي التهنئة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم.



وأكد دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمجلس القيادة الرئاسي وتأييدها لكافة الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة مع التأكيد على استمرار دعم الاقتصاد اليمني، مثمناً جهود رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي واهميتها في هذه المرحلة الانتقالية.



وجدد بلينكن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، وحث على الاستمرار فيها، مشدداً على أهمية فتح الطرقات المؤدية إلى مدينة تعز لتخفيف المعاناة الإنسانية.



والثلاثاء، أدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس الرئاسة، عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، وعبدالرحمن صالح المحرمي، وطارق محمد عبدالله صالح، وعبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وفرج سالمين البحسني، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن.

