شكرا لبحثكم عن خبر عدن..سفلتت الحفريات المتهالكة بشوارع خورمكسر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - جرى اليوم سفلتت الحفريات بالشارع الممتد من جولة الامن إلى جولة البط بمديرية خورمكسر في عدن . وقامت الفرق الفنية التابعة للمؤسسة العامة للطرق والجسور بسفلتت الحفريات المتهالكة. وقال المهندس ازال نعمان إستشاري مشروع ترميم الحفائر بشوارع العاصمة عدن أن العمل جرى وفقا للخطة المعدة مسبقا. وبين نعمان أن العمل في ازالة الحفريات جاء بتمويل صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وشكر استشاري المشروع القائمين على هذا المشروع برئاسة المهندس معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس مانع يسلم بن يمين والمهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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