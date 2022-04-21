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تنفيذي تعز يناقش الوضع الخدمي والأمني وتحصيل الايرادات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أبريل 2022

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ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة تعز امس برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي، التقارير المتعلقة بالخدمات المختلفة ومستوى تحصيل الإيرادات الضريبية والزكوية.

 

واستعراض الاجتماع الوضع الأمني، والجهود المبذولة للحد من الجريمة ومتابعة وضبط مرتكبيها، والتقارير الخاصة بالأوضاع الصحية ومستوى الخدمات الصحية وتحصيل ضرائب العقارات وزكاة الفطر، اضافة الى متابعة المخزون الغذائي والسلعي وصيانة طريق هيجة العبد واعادة تأهيل الكهرباء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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