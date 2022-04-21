تنفيذي تعز يناقش الوضع الخدمي والأمني وتحصيل الايرادات

واستعراض الاجتماع الوضع الأمني، والجهود المبذولة للحد من الجريمة ومتابعة وضبط مرتكبيها، والتقارير الخاصة بالأوضاع الصحية ومستوى الخدمات الصحية وتحصيل ضرائب العقارات وزكاة الفطر، اضافة الى متابعة المخزون الغذائي والسلعي وصيانة طريق هيجة العبد واعادة تأهيل الكهرباء.

محمد يوسف

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