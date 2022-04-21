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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنفيذي تعز يناقش الوضع الخدمي والأمني وتحصيل الايرادات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أبريل 2022
متابعات_الخليج 365
ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة تعز امس برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي، التقارير المتعلقة بالخدمات المختلفة ومستوى تحصيل الإيرادات الضريبية والزكوية.
واستعراض الاجتماع الوضع الأمني، والجهود المبذولة للحد من الجريمة ومتابعة وضبط مرتكبيها، والتقارير الخاصة بالأوضاع الصحية ومستوى الخدمات الصحية وتحصيل ضرائب العقارات وزكاة الفطر، اضافة الى متابعة المخزون الغذائي والسلعي وصيانة طريق هيجة العبد واعادة تأهيل الكهرباء.