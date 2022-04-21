إب.. مقتل قيادي حوثي وإصابة آخر في نزاع مسلح بحزم العدين

المنامة - ياسر ابراهيم - لقي قيادي حوثي مصرعه وأصيب آخر أثناء تدخلهما في نزاع مسلح بين مواطنين في محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن القيادي الحوثي (فهد عبده محمد المجهدي) المُكنى بـ "أبورعد" قُتل وأصيب قيادي آخر يُدعى (زياد أبو طارق) برصاص مسلحين في منطقة الجبجب بمديرية حزم العدين، شمال غرب المحافظة.



وأوضحت المصادر أن خلافا اندلع بين اثنين من المواطنين، في المنطقة وتدخل على إثره القياديين الحوثيين للفصل بينهما بالقوة بهدف تحقيق مكاسب مالية، غير أن الخلاف تطور إلى تبادل لإطلاق النار بين المتخاصمين، وأدى إلى مقتل المجهدي وإصابة أبو زياد.



وحسب المصادر فإن الصريع المجهدي الذي ينتمي لمديرية حبيش اخترقت رأسه رصاصة وقضى على الفور، فيما أصيب أبو زياد بطلق ناري نقل على اثره إلى أحد مشافي مدينة إب ولا يزال بوضع صحي حرج.



وتعمد القيادات الحوثية والموالين لها على التدخل بالقوة في مشاكل المواطنين وخاصة تلك المرتبطة بالعقارات والأراضي وذلك سعيا منها لتحقيق مكاسب مادية.

