شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المقاومة الوطنية تحتفل بتخرج وحدات نوعية تخصصية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - احتفت المقاومة الوطنية في الساحل الغربي بتخرج وحدات تخصصية من مكافحة الإرهاب لأمن الساحل الغربي ومكافحة القناصة.



وأكد قائد محور البرح، العميد حسن لبوزة، أن المقاومة الوطنية قوة ضاربة بيد الشعب جنبا إلى جنب مع بقية تشكيلات القوات المشتركة ألوية العمالقة والألوية التهامية وكذلك مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حتى تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام واستعادة الدولة ومؤسساتها.. داعياً مختلف القوى وأطياف الشعب اليمني التواق لاستعادة دولته ودفن خرافة الولاية إلى الوقوف صفا واحدا مع مجلس القيادة الرئاسي.