وزارة الأوقاف تكرم الفائز بجائزة البحث والتأليف حول القردعي بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كرمت وزارة الأوقاف والإرشاد بمدينة مأرب امس، بالتعاون مع حركة أحفاد القردعي، الفائزين بجائزة البحث والتأليف، عن الشاعر الثائر الشهيد، علي ناصر القردعي، بمناسبة الذكرى الـ ٧٣ لثورة الدستور 1948م .



حيث فاز بجائزة المسابقة البحث المقدم من الباحثَين علي عزي قائد والدكتورة أمل قاسم الزمر بعنون ( الثائر الملهم علي ناصر القردعي (دراسة في الأبعاد الوطنية في حياته وشعره) من أصل ثلاثة بحوث مقدمة .

وتقدر الجائزة المالية للمسابقة مليون ريال مناصفة للباحثين وقد تمت طباعة كتابهما على نفقة الوزارة باعتباره مرجعا يوثق جزء مهم من تاريخ اليمن ورموزه الثورية.

وأشار مدير مكتب الأوقاف بمأرب حسن القبيسي ورئيس حركة أحفاد القردعي صادق القردعي، إلى أن الجائزة تأتي بهدف تحفيز الباحثين لتوثيق محطات النضال الوطني ضد كهنوت الإمامة العنصرية والأدوار البطولية للأحرار ضمن انتاج معرفي يعطي لقيادات ورموز الحركة الوطنية مكانتهم النضالية وتعريف الأجيال بادوارهم الوطنية.