اللجنة البرلمانية تواصل مناقشة البيان الحكومي المقدم إلى المجلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

واصلت اللجنة المشكلة من مجلس النواب أعمالها، امس، بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، محمد الشدادي، مناقشة البيان الحكومي المقدم إلى المجلس.



وأكد اللجنة على استيعاب التوصيات والملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس بشأن ما تضمنه البيان من قضايا وطنية واقتصادية وتنموية وغيرها من الجوانب وفي مقدمتها القضايا المرتبطة بحياة المواطنين والأوضاع المعيشية وتجاوز التحديات الراهنة في البلاد.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة أعمالها لاستكمال مهامها في هذا الجانب.