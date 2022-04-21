مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( ٩) لسنة ٢٠٢٢م بشأن تعيين محافظ عدن وزيرا للدولة عضوا في مجلس الوزراء.

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعيين محافظ عدن احمد لملس وزيرا للدولة عضوا في مجلس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة

امير السيد

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