رئيس هيئة الأركان العامة يشهد تخرج دفعة الشهيد الذيباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

شهد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، امس حفل تخرج دفعة "الشهيد ناصر الذيباني" دورات مهارات قتالية بمحافظة مارب.



وحيّا رئيس الأركان الأبطال المتخرجين على ما أظهروه من قدرات ومهارات قتالية اكتسبوها طيلة فترة التدريب.. مشيراً إلى ما يعوّل عليهم من مهام مستقبلية لخدمة الوطن والدفاع عن الثوابت والمكتسبات الوطنية. مشيداً بجهود القادة والضباط القائمين على هذه الدورات وأدوارهم في تنمية وتطوير قدرات أبطال القوات المسلحة في مختلف المجالات والعلوم العسكرية.

وترحم الفريق بن عزيز، على روح الشهيد المناضل اللواء الركن ناصر الذيباني رئيس هيئة العمليات وعلى أرواح كل شهداء الوطن الأبرار الذين بذلوا دمائهم رخيصة من أجل اليمن.. مؤكداً أن هذه التضحيات الخالدة ستثمر نصراً عاجلاً لكل أبناء الشعب اليمني.

وهنّأ الجميع بما تشهده العاصمة المؤقتة عدن من تلاحم كل اليمنيين على قلب رجل واحد وأداء فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء مجلس القيادة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ومجلس الشورى.

وقال إن كل اليمنيين اليوم باتوا يداً واحدة ضد مليشيا الكهنوت الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، مؤكداً أن الجميع متوجه وينظر نحو العاصمة صنعاء القلب النابض لكل اليمنيين، سوف نحتفل فيها قريباً بإذن الله.

وأضاف "لا عذر اليوم لأحد، كلنا سوف نتجه إلى صنعاء لتحريرها وتحرير كل شبر في اليمن من الكهنوت الحوثي، وسنحقق لليمن الأمن والاستقرار والرخاء بإذن الله تعالى".

ووجه رئيس الأركان الجميع بأن يكونوا على استعداد وجهوزية تامه للمعركة الوطنية الفاصلة التي ستخلص اليمن واليمنيين من عصابة الشر التي تدعمها إيران.

حضر الحفل نائب رئيس هيئة التدريب اللواء الركن أحمد العابسي، وقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محمد المنتصر، ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن أحمد الأشول، ومستشار رئيس الأركان العميد محمد الصباري، وعدد من القيادات العسكرية.