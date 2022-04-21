"بقاء إمدادات الوقود بلا تهديد".. بلومبيرغ: لماذا تعد هدنة اليمن خبراً ساراً بالنسبة للعالم؟ 

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتبرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن الهدنة التي تم التوصل اليها مؤخرا في اليمن، تمثل بشرى سارة بالنسبة للعالم الأوسع وليس اليمن فحسب، وقالت: "بغض النظر عن الاعتبارات الإنسانية، فإن معظم دول العالم لها مصلحة راسخة في نجاح الهدنة باليمن ومن بينها ادارة الرئيس الأمريكي بايدن".

ونشرت «Bloomberg» مقالا للكاتب البارز بوبي غوش، - ترجمة "يمن شباب نت" - والذي تسائل بالقول "هل نجرؤ على التفاؤل بخصوص اليمن؟ والهدنة التي بدأت في بداية الشهر وماتزال سارية منذ ثلاثة أسابيع، وهي فترة أطول بكثير من أي وقف سابق للأعمال العدائية.

ووفق الكاتب، "سيكون اليمنيون ممتنين حتى لأقل الفرص، فقد عانى سكان أفقر دول الشرق الأوسط من الحرب لما يقرب من سبع سنوات".

وتقدر الأمم المتحدة أن ما يقرب من 400 ألف لقوا حتفهم نتيجة لذلك، ونزح أكثر من ثلاثة ملايين من ديارهم. كما يحتاج أكثر من 24 مليون شخص، أو 80٪ من السكان، إلى مساعدات إنسانية، ويتعرض 2 من كل 5 أشخاص لخطر المجاعة.

لقد توقف العالم الأوسع منذ فترة طويلة عن إيلاء الكثير من الاهتمام للكارثة التي تكشفت، وحتى قبل أن تهيمن الحرب في أوكرانيا على عناوين الأخبار، فإن القتال في اليمن، قد تم وضعه في الصفحات الداخلية.

وقال الكاتب "فالدولة التي لا تحظى باهتمام كبير تحصل حتما على القليل من المساعدة، لم تتمكن الأمم المتحدة من جمع الأموال اللازمة لتخفيف معاناة اليمنيين، وجمع نداءها الأخير للتبرعات أقل من ثلث الهدف".

وألغت القوى الخارجية المتورطة في الصراع بعضها البعض، فبعد أن أشاد سلفاه بالكلام فقط، بالحاجة إلى السلام في اليمن، علق الرئيس جو بايدن الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية، لكن إيران استغلت ذلك كفرصة لزيادة مساعدتها للحوثيين، الذين كثفوا هجماتهم الصاروخية على السعودية والإمارات.

ويرى الكاتب الأمريكي "أن مسألة أن تتفق الأطراف المتحاربة على هدنة في وقت كان العالم لا يراقبها قد تكون، على عكس ما هو متوقع، أفضل سبب للتفاؤل، يمكن أن يكون الضغط الخارجي عاملاً مهمًا في إنهاء الصراع، ولكنه يكون أفضل بكثير عندما يكون المتقاتلون قد خلصوا بشكل مستقل إلى أن من مصلحتهم وقف القتال".

وقال: "يدرك السعوديون أنهم بحاجة للخروج من مستنقع كلفهم عشرات المليارات من الدولارات وسبب لهم ازدراء دوليا، وتدرك الحكومة اليمنية، التي تعيش في المنفى منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على العاصمة صنعاء عام 2014، أنها لا تستطيع العودة بانتصار عسكري".

وأضاف "يبدو أن الحوثيين، بعد أن عانوا من أول خسارة كبيرة لهم في الأراضي في وقت سابق من هذا العام، قد تقبلوا حقيقة أنهم لا يستطيعون تحقيق الهيمنة الكاملة على البلاد بقوة السلاح".

كانت كل هذه الأشياء واضحة للمراقبين الخارجيين لعدة سنوات، وعلى الرغم من تأخرهم فإن الاعتراف بهذه الحقائق من قبل الأطراف الرئيسية أمر جيد ليس فقط لليمن ولكن أيضًا للعالم الأوسع، من بين أمور أخرى، فإنه يزيل التهديد المستمر لإمدادات الوقود، في وقت يكافح فيه جزء كبير من الاقتصاد العالمي للتعامل مع فقدان النفط الروسي نتيجة للحرب في أوكرانيا، وفق الكاتب الأمريكي.

في الشهر الماضي، حذر السعوديون من أن صادراتهم قد تتعطل بسبب استمرار هجمات الحوثيين على البنية التحتية النفطية في المملكة، سيؤدي انقطاع الإمدادات السعودية والإماراتية إلى إرسال أسعار النفط، المرتفعة بالفعل، إلى طبقة الاستراتوسفير.

لذلك، وبغض النظر عن الاعتبارات الإنسانية، فإن معظم دول العالم لها مصلحة راسخة في نجاح الهدنة، يتضمن ذلك إدارة بايدن، التي يجب أن تكون سعيدة أيضًا لأنها لم تضطر إلى إنفاق الكثير من رأس المال الدبلوماسي أو السياسي لإيصال الأطراف المعنية إلى هذه النقطة.

ووفقا للكاتب: "الأفضل من ذلك، هو أنه ليست هناك حاجة لتدخل الولايات المتحدة في المرحلة التالية من صنع السلام: حيث من الأفضل ترك الأمم المتحدة تأخذ وجهة نظرها بشأن العملية برمتها".

الاختبار الأول للهدنة هو ما إذا كانت ستستمر لمدة شهرين كاملين متفق عليهما بين جميع الأطراف، سيتعين على غروندبرغ التابع للأمم المتحدة استغلال ذلك الوقت لحملهم على طاولة للتفاوض حول وقف إطلاق نار رسمي، حيث يمكنهم البدء في مناقشة الهدنة وترتيب السلطة بعد الحرب.

ستكون العملية بلا شك طويلة الأمد ومثيرة للجدل، وستحتاج جميع الأطراف إلى أمور مساعدة إلى جانب إيماءات حسن النية، لقد أظهر السعوديون والإماراتيون بعضًا من ذلك بالفعل من خلال الضغط على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لتسليم السلطة إلى مجلس الحكم، وبعد أن رفض الحوثيون التحدث إلى هادي، يجب عليهم الآن الرد بالمثل بالموافقة على التفاوض مع المجلس الرئاسي.

من أجل حسن التدبير، تعهدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بتقديم 3 مليارات دولار كمساعدات لبدء إصلاح الاقتصاد اليمني المدمر، هذا المبلغ يسد بشكل مثالي الفجوة في التبرعات المطلوبة خلال النداء الأخير للأمم المتحدة.

بموجب شروط الهدنة، سيتم إعادة فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية، مما سيسمح بنقل بعض المساعدات الطارئة، كما سيتم فتح ميناء الحديدة لشحنات الوقود التي تشتد الحاجة إليها.

تنتظرنا تنازلات أكثر تعقيدًا، بما في ذلك تبادل الأسرى وإنهاء حصار الحوثيين لمدينة تعز الجنوبية الغربية، حيث قد يضطر المتمردون الحوثيون إلى التنازل عن مكاسبهم في ساحة المعركة.

هناك دائما احتمال أن تنتهي الهدنة دون إحراز أي تقدم وبالتالي استئناف القتال، فقد استخدم الحوثيون هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة في 2018 حول الحديدة لالتقاط انفاسهم وإعادة التسلح، واستولوا في نهاية المطاف على الميناء بعد عام تقريبًا.

وأخيرًا، هناك خطر من أن يعتمد رعاة الحوثيين في طهران عليهم للعودة إلى ساحة المعركة، سوف تستفيد إيران بشكل مضاعف من استئناف الأعمال العدائية، من أجل استمرار أعداؤها التقليديون السعوديون في نزيف الموارد، وأي ارتفاع في أسعار النفط سيسمح للجمهورية الإسلامية بجني المزيد من الإيرادات من صادراتها المحدودة بفعل العقوبات.

لذلك هناك الكثير الذي يمكن أن يحدث بشكل خاطئ في اليمن، ولكن هناك على الأقل احتمال لحدوث شيء ما بشكل صحيح، وفقاً للكاتب الأمريكي.