مأرب.. تخرج دفعة "الشهيد الذيباني" دورات مهارات قتالية

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت محافظة مأرب، يوم الأربعاء، حفل تخرج دفعة جديدة من دورات مهارات قتالية، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز.

وحملت الدفعة اسم "الشهيد ناصر الذيباني"، حيث أثنى بن عزيز على ما أظهره الخريجون من قدرات ومهارات قتالية اكتسبوها طيلة فترة التدريب.



وأشار بن عزيز إلى ما يعوّل عليهم من مهام مستقبلية لخدمة الوطن والدفاع عن الثوابت والمكتسبات الوطنية، مشيداً بجهود القادة والضباط القائمين على هذه الدورات وأدوارهم في تنمية وتطوير قدرات أبطال القوات المسلحة في مختلف المجالات والعلوم العسكرية.



وأكد رئيس الأركان، أن التضحيات الخالدة ستثمر نصراً عاجلاً لكل أبناء الشعب اليمني، وهنّأ الجميع بما تشهده العاصمة المؤقتة عدن من تلاحم كل اليمنيين على قلب رجل واحد.



وقال إن كل اليمنيين اليوم باتوا يداً واحدة ضد مليشيا الكهنوت الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، مؤكداً أن الجميع متوجه وينظر نحو العاصمة صنعاء القلب النابض لكل اليمنيين، سوف نحتفل فيها قريباً بإذن الله.



وأضاف "لا عذر اليوم لأحد، كلنا سوف نتجه إلى صنعاء لتحريرها وتحرير كل شبر في اليمن من الكهنوت الحوثي، وسنحقق لليمن الأمن والاستقرار والرخاء بإذن الله تعالى".



ووجه رئيس الأركان الجميع بأن يكونوا على استعداد وجهوزية تامه للمعركة الوطنية الفاصلة التي ستخلص اليمن واليمنيين من عصابة الشر التي تدعمها إيران.



وقال مخاطباً المتخرجين: "أنتم أمل الشعب ومن يعلق عليكم الأمل في دحر وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإيرانية واستعادة الدولة.. كونوا جاهزين والنصر حليفنا بإذن الله".



