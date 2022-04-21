وفاة أحد أبزر علماء اليمن بمدينة تعز.. من هو الشيخ عبدالرحمن قحطان؟

المنامة - ياسر ابراهيم - توفى، الأربعاء، الشيخ عبدالرحمن قحطان، أحد أبرز علماء اليمن ومدينة تعز عن عمر ناهز الـ87 عاما.



وتوفي الشيخ قحطان بعد معاناة مع المرض في مدينة تعز جنوب غربي البلاد، وفق مصادر مقربة من أسرته.

ويعد الشيخ "قحطان" أحد أبرز علماء اليمن، وأحد المرجعيات الاجتماعية، وقامة دينية وسياسية وثقافية معتدلة لكل أبناء اليمن، لاسيما محافظة تعز التي عاش فيها.

والفقيد هو عم السياسي البارز والقيادي في حزب الإصلاح "محمد قحطان" المعتقل قسراً في سجون ميليشيا الحوثي منذً سنوات.

وأثار إعلان وفاة قحطان موجة تعازي ومواساة واشادات واسعة بمناقبه، على منصات التواصل الاجتماعي، لدوره في الدعوة وإصلاح ذات البين.



وقال رجل الأعمال ومحافظ تعز السابق، شوقي هائل سعيد، إن "اليمن خسرت بوفاة الشيخ عبدالرحمن قحطان، عالمًا فاضلاً وقدوة ومرجعية في الصلاح، وقامة دينية تجمع ولا تفرق".



وأضاف هائل عبر فيسبوك، "حفظتُ وتعلمت على يديه القران الكريم ومعانيه الصحيحة، حين أرسلني إليه لتلقي العلم جدي الحاج هائل سعيد أنعم يرحمهما الله، فقد كان لفقيدنا إسهامًا كبيرًا وأثرًا بالغًا في تقريب وجهات النظر بين كل المكونات في تعز".



من هو الشيخ عبدالرحمن قحطان؟



هو عبدالرحمـن بـن قـحـطـان بـن قـائـد إسماعيل بـن نـصـر بـن هـاشـم بـن عـلـي بـن أحـمـد بـن عـبـدالله الفائشي، مـن مـواليـد قـريـة الأصـروم، تبعـد عـن مـدينـة تعـز خمسة وثلاثين كيلو متـر شـمالاً، وتتبع الأصـروم عزلة الأفيوش التابعة لمديرية مذيخرة - محافظة إب.



ولد في العام 1935م، وأبـوه الفقيه العلامة قحطان قائد إسماعيل، مـن فقهاء القرن الرابع عشـر، ومـن وجهاء المنطقة وعلمائها.



نال الشهادة الجامعية من جامعة صنعاء، وتوظف فـي عـام 1963م فـي التربية والتعليم محافظـة تعـز، وعمـل مدرسا للغة العربيـة لمـدة سبع سنوات. عمل بعدهـا موجها أول للغة العربية في إدارة التربية والتعليم محافظة تعز.



انتخب كعضو في مجلس النواب عام 1993م ممثلاً عن أبناء مدينة تعز في الدائرة ( 31 ) حتـى عـام ۱۹۹۷ م، زار خلالهـا بعـض الـدول العربية ممثلاً عـن لجنـة التشريع في مجلس النواب.



عمل في المجال الدعـوي خطيبـاً ومعلماً وإماماً منذ خمسة وخمسين عاماً، ارتقى فيهـا كثيراً من المنابر، واستقر في مسجده مسجد الغفران في قلب مدينة تعز . ورحلاته العلمية والدعوية متعددة داخل اليمن وخارجها في البلدان العربية وأمريكا . استمر درسه اليومي في بيته بعد صلاة الفجر لأكثر من عشرين عاماً .



يعتبـر مـن المؤسسين الأوائـل لـدار القرآن الكريـم الأهليـة سـابقاً، جمعيـة معـاذ العلميـة لخدمـة القـرآن الكريم والسنة النبوية لاحقاً.



شاعر وخطيب مفوه وقائد جماهيري فريد. عمـل فـي مجـال الصلح بيـن النـاس وفض النزاعات، وكان هـو الأميـن الشـرعي الأبرز في محافظـة تعـز الـذي يتوافـد النـاس إليـه لثقتهـم بـه وبعلمه ونزاهته ومهارته.

