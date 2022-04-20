لأول مرة منذ ست سنوات.. الخطوط الجوية تعلن بدء تسيير رحلات عبر مطار صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الاربعاء 20 إبريل 2022، بدء تسيير رحلات عبر مطار صنعاء الدولي لأول مرة منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل سبع سنوات، ضمن تنفيذ بنود الهدنة الأممية المعلنة.

وفي إعلان بصفحتها على فيسبوك قالت الخطوط اليمنية أنه "سيتم تسيير رحلة كل أسبوع من صنعاء إلى عمان (العاصمة الأردنية) ابتداء من يوم الأحد القادم 24 إبريل/ نيسان الجاري".

وأشادت الخطوط الجوية اليمنية، باتفاق الهدنة الأممية التي رعتها الأمم المتحدة لتخفيف معاناة اليمنيين.

وفي وقت سابق، قال الحوثيين، أن الأمم المتحدة أبلغتهم بأنه تمت الموافقة على تسيير أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى مطار الملكة علياء الأردني يوم الأحد الموافق 24 أبريل الساعة 8 صباحا.

وتبدأ الخطوط الجوية اليمنية من اليوم إجراء الحجوزات الخاصة بتلك الرحلة وستكون الأولوية للمرضى، وفق ما أعلن متحدث هيئة الطيران في صنعاء.

ومنذ أغسطس 2016، فرض التحالف الذي تقوده السعودية حظرا على حركة الطيران في مطار صنعاء، وأوقف جميع الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، التي يتطلب القيام بها تنسيقا مع قيادة التحالف.

ومطلع إبريل الجاري 2022، أعلنت الأمم المتحدة عن اتفاق لهدنة لمدة شهرين، قابلة للتمديد، بين الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وميلشيات الحوثي المدعومة من إيران، ومن ضمن بنودها تشغلين رحلتين أسبوعيتين عبر مطار صنعاء الدولي.

وتتضمن الهدنة أيضاً إيقاف العمليات العسكرية، والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وفتح عدد من المنافذ في بعض المناطق بما فيها تعز، وتستمر الهدنة رغم تسجيل خروقات لوقف إطلاق النار في عدد من جبهات القتال، وعدم التقدم في ملف فتح الحصار عن مدينة تعز.