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عمران.. مليشيات الحوثي تحول مسجد نساء إلى مركز حشد للمقاتلين وتختطف عدد من السكان

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المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحمت مليشيا الحوثي الإيرانية، بمحافظة عمران، مسجداً للنساء في منطقة "العفيرة" بمديرية بني صريم في محافظة عمران، شمالي اليمن.
 
وقالت مصادر محلية، إن المليشيا اقتحمت المسجد ومنعت النساء من الصلاة فيه، قبل أن تحوله إلى مركز حشد لعناصرها.
 
وأضافت أن المليشيا استقدمت أطقم مسلحة وقامت باختطاف عدداً من الأهالي الرافضين لاقتحام المسجد، كما قامت بتركيب متفجرات في محيط المسجد وهددت بتفجيره.
 
ويوم الاثنين، فجّرت مليشيا الحوثي منزل مواطن في مديرية العُشة بذات المحافظة.

يأتي في ظل الانتهاكات الواسعة التي ترتكبها المليشيا بحق السكان في المحافظة والتي ارتفعت وتيرتها بشكل كبير خلال شهر رمضان المبارك.
 
 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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