منظمة "التعاون الإسلامي" ترحب بتأدية رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي اليمين الدستورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

رحّب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بتأدية رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس اليمين الدستورية، أمام مجلس البرلمان في جلسته المنعقدة أمس في عدن العاصمة المؤقتة لليمن.



وتقدّم الأمين العام بخالص التهاني لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وإلى الشعب اليمني، متمنياً للمجلس التوفيق والسداد في مهمته التاريخية.

وأكد أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قد استبشرت خيراً بتشكيل المجلس، الذي يعد انجازاً مهماً من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة للحل السلمي ومرحلة جديدة في تاريخ اليمن.

وأشار الأمين العام إلى أن الشعب اليمني يتطلع إلى الجهود التي سيبذلها مجلس القيادة الرئاسي على مختلف المستويات لوضع حد للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين، وهي جهود تتطلب كل الدعم والتشجيع.