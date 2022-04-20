‏الارياني: التئام مؤسسات الدولة في عدن اعلان لمرحلة جديدة في تاريخ اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني "أن التئام مؤسسات الدولة (مجلس القيادة الرئاسي، مجلس النواب، مجلس الشورى، مجلس الوزراء، ومجلس القضاء الاعلى) وكل مكونات الطيف السياسي والوطني، في العاصمة المؤقتة عدن كما لم يحدث من قبل منذ انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، يمثل اعلان لمرحلة جديدة وحاسمة في تاريخ اليمن.



واضاف معمر الارياني في تصريح صحفي "ان هذا الانجاز الذي طوى سنوات من الصراع بين الوان الطيف السياسي، وتجاوز التعقيدات التي افرزتها ظروف الازمة والحرب، يؤسس لمرحلة عنوانها وحدة الصف والموقف والكلمة، وتوحيد الجهود والامكانات لتحقيق السلام (سلما او حربا)، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني والتنموي، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين".

واشار الارياني الى ان هذا الانجاز التاريخي تنفيذ لمخرجات المشاورات اليمنية- اليمنية التي نظمتها الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وضمت اكبر تجمع للمكونات السياسية والوطنية اليمنية منذ مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وحضيت بتأييد اليمنيين، ومباركة دول الاقليم والعالم.

واكد الارياني إن هذا الانجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم الاخوي النبيل والمتواصل الذي قدمه الاشقاء في المملكة العربية السعودية لليمن في مختلف الجوانب، والجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلت لجمع شمل اليمنيين وانهاء فرقتهم، واسنادهم لاستعادة دولتهم، بالإضافة الى الدور الاخوي النبيل والمساند للاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة.