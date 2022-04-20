وزارة الأوقاف تدشن بدء اجراءات موسم حج ١٤٤٣هـ لحجاج بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

دشنت وزارة الأوقاف والارشاد، امس البدء باجراءات موسم حج هذا العام١٤٤٣هـ، لحجاج اليمن.



وأعلن وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش، البدء بإجراءات الحج في اجتماع عقده مع قيادات الوزارة وقيادة القطاع الخاص.

وشددت الوزارة على شركات الحج المعتمدة سابقاً سرعة استكمال تجديد تصاريحها وإجراءاتها..داعية شركات النقل الراغبة في المشاركة بتفويج الحجاج إلى تقديم ملفاتها لقطاع الحج والعمرة.

وأشار الوكيل الرباش، الى اهمية توحيد الجهود لإنجاح الموسم..لافتا الى أن حصة اليمن هذا العام ستكون ١٠,٩٨١ حاج، بعد إقرار المملكة تخفيض نسب محددة من حصص حجاج العالم للأعوام التي سبقت انتشار جائحة كورونا.

واوضحت الوزارة أنها ستعلن قريبا قائمة الوكالات المعتمدة وأسعار برامجها للتفويج فور الانتهاء من فحص ومراجعة ملفاتها