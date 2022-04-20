مليشيات الحوثي الارهابية ترتكب 118 خرقاً للهدنة الأممية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ارتكبت مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً، 118 خرقاً للهدنة الأممية، في كافة الجبهات بمحافظة مأرب وتعز والحديدة وحجة والجوف وابين.



وذكر المركز الاعلامي للقوات المسلحة في تقرير له، بأن قوات الجيش الوطني رصدت يوم الاثنين 19 أبريل، 118 خرقاً ارتكبتها مليشيا الحوثي, منها 53 خرقاً في جبهات محور تعز، و30 في محور البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، 16 في جبهات مارب الجنوبية والغربية والشمالية الغربية، و12 خرقاً غرب حجة، و6 خروقات شرق الحزم بالجوف، وخرقاً واحداً في جبهة لودر بمحور أبين.

واشار التقرير، الي ان قوات الجيش أحبطت في أوقات متفرقة من نهار الاثنين، عدّة محاولات تسلل لمجاميع حوثية مسلحة إلى مواقع في جبهة الأعيرف جنوب مارب، ومواقع أخرى في محور حيس جنوب الحديدة.

ولفت التقرير، الى ان المليشيا الحوثية استمرت في إطلاق النار على مواقع قوات الجيش في كافة الجبهات المذكورة، بالمدفعية والعيارات وقذائف الآر بي جي، وسط تحليق متواصل للطيران الإستطلاعي المسيّر، كما واصلت المليشيات الدفع بتعزيزات بشرية وعتاد وذخائر إلى عدّة جبهات.