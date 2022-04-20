مجلس التعاون الخليجي يهنئ رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة ادائهم اليمين الدستورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، بتأدية اليمين الدستورية، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس ، أمام مجلس النواب في جلسته المنعقدة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني.



وهنأ الحجرف، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة وعبدالله العليمي باوزير، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني، بأداء القسم وانطلاق مرحلة تاريخية مهمه.

واكد الحجرف، دعم مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاسي لتمكينه من ممارسة مهامه في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية لينعم الشعب اليمني بالرخاء والتنمية والسلام..متمنياً لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي وأعضائه كل التوفيق والسداد في أداء مسؤولياته الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وخدمة شعبه.