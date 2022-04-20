المملكة السعودية تشيد بحرص الأطراف على أمن واستقرار بلادهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أشاد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق لإعادة الأمن والاستقرار.



وقال وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء،إنه " نبارك لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني تأديتهم اليمين الدستورية اليوم في عدن".

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان :"نؤكد دعمنا الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني لمواجهة كافة التحديات، مشيدا بدور السعودية ودولة الإمارات في البذل من أجل اليمن.

وفي كلمة له في العاصمة المؤقتة عدن عقب الإدلاء بالقسم الدستوري لتولي السلطة، قال إن المجلس سيسعى بكل جهد وإخلاص من أجل السلام

وتعهد بالعمل على إنهاء الانقلاب والحرب واستعادة الدولة والسلام والاستقرار ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي، وإعادة بناء المؤسسات عدن

وشدد أيضا على عزمه السعي بكل جهد لتعزيز علاقاتنا مع المجتمع الدولي والدول العربية.

وأشار إلى أن المجلس سيولي ملف مكافحة الإرهاب اهتمامًا كبيرًا من خلال تطوير الأجهزة الأمنية والتعاون مع شركائنا في المجتمع الدولي.

ووجه الشكر إلى السعودية ودولة الإمارات على المنحة العاجلة والتي بلغت 3.3 مليار دولار ودعوتهما لعقد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اليمني.

والثلاثاء،أدى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليمين الدستورية، أمام البرلمان.

ووسط إجراءات أمنية مشددة في أحد فنادق العاصمة المؤقتة عدن، استكمل رئيس وأعضاء الرئاسي أداء اليمين الدستورية.

كما منح البرلمان اليمني، الثقة لحكومة الكفاءات، برئاسة معين عبدالملك.

وحصلت الحكومة اليمنية على الثقة الكاملة في الجلسة البرلمانية التي حضرها 180 عضوا برلمانيا، وصوت غالبيتهم لمنح الثقة لحكومة الكفاءات التي شكلت في 18 ديسمبر/كانون الأول 2020 بناء على اتفاق الرياض.