عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني يحبط سلسلة هجمات حوثية في مأرب

الأربعاء 20 أبريل 2022

الخليج 365

أعلن الجيش الوطني، فجر الأربعاء، أنه أحبط سلسلة هجمات حوثية بمأرب بالتزامن مع تحذير مجلس القيادة الرئاسي من خروقات الانقلابيين للهدنة.



وفي بيان صادر عن الجيش، فأن معدل خروقات مليشيات الحوثي زاد منذ مساء الإثنين وحتى مساء الثلاثاء، إلى 118 خرقا للهدنة الإنسانية منها إحباط سلسلة من الهجمات.

وأشار البيان إلى أن الخروقات الحوثية توزعت من 53 خرقاً في جبهات محور تعز، و30 انتهاك في محور البرح غرب تعز وحيس حيس جنوب الحديدة، و16 في جبهات مأرب، و12 خرقاً غرب حجة، و6 خروقات شرق الحزم بالجوف، وخرقاً واحداً في جبهة لودر بمحور أبين.

وحسب البيان فقد أحبط عدّة محاولات تسلل لمجاميع حوثية مسلحة إلى مواقع في جبهة الأعيرف جنوب مأرب، وإلى مواقع أخرى في محور حيس جنوب الحديدة.

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي واصلت استقدام التعزيزات البشرية والعتاد والذخائر إلى جبهات، فضلا عن استخدام المدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية والطائرات التجسسية في انتهاك قرار وقف إطلاق النار.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قال خلال حديثه عقب أداء القسم الدستوري في عدن، أن المليشيات الانقلابية لم تتوقف عن مهاجمة مأرب وعدد من المناطق الأخرى بل وتحشد مقاتليها ومعداتها الحربية وتقصف المدنيين في تعز والضالع وحيس وميدي وصعدة ومناطق أخرى.

وحذر العليمي من انهيار الهدنة الإنسانية إزاء استهتار الميليشيات الانقلابية بحياة المواطنين، مشددا على المبعوث الأممي والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة تضبط مسار الهدنة.

وكشف أنه منذ سريان الهدنة وصلت الى ميناء الحديدة سبع سفن تصل رسومها الجمركية والضريبية إلى حوالي 26 مليار ريال، ويصل إجمالي رسوم السفن الـ 18 المتفق عليها في خطة الهدنة المقرة بحوالي 90 مليار ريال.

وشدد منبها: "يجب تكريس كل هذه العائدات لدفع رواتب موظفي القطاع المدني في مناطق سيطرة الانقلاب، لأن استمرار المليشيات في نهب الإيرادات وتسخيرها لتمويل حروبهم واعتداءاتهم المستمرة على مقدرات شعبنا أو للإثراء الخاص، لن يكون مقبولاً".

وأكد أنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لصون حقوق الدولة وحقوق الموظفين في مناطق سيطرة الانقلاب لأنها مسئوليه وطنيه واخلاقيه والتزاماً من الحكومة بمسئولياتها تجاه تخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا اليمني.

وكشف أن مليشيات الحوثي تمتنع حتى الآن عن تسمية ممثليها في اللجنة الخاصة بفتح المعابر في تعز وفق نص مبادرة الهدنة، رفضا أي تجزئة لنصوص الهدنة الإنسانية وأن التدابير الاقتصادية والإنسانية مرهونة بالالتزام الكامل بوقف إطلاق النار ورفع الحصار الظالم عن مدينة تعز وصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الانقلابيين.

يشار أن الهدنة الإنسانية الأممية بين مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا والحكومة اليمنية دخلت حيز التنفيذ في الساعة (16 بتوقيت غرينتش) السابعة مساء السبت بتوقيت اليمن، مع أول أيام شهر رمضان المبارك.