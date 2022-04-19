في رسالة لغروندبرغ.. أحزاب تعز تطالب بفتح جميع الطرق الرئيسية والمطار

المنامة - ياسر ابراهيم - طالبت الأحزاب والمكونات السياسية في محافظة تعز، بفتح جميع الطرق الرئيسية ومطار المحافظة جنوب غربي اليمن.



جاء ذلك في رسالة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، ووصل "يمن شباب نت" نسخة منه.



وجاء في الرسالة:" إن محافظة تعز تدخل عامها الثامن وهي تحت الحصار والحرب الذي شنته مليشيات الحوثي الانقلابية منذ العام ٢٠١٥م (...) مما فاقم الوضع الإنساني ووصوله لحد الكارثة".



وأكدت على ضرورة "فتح جميع الطرق الرئيسة من وإلى محافظة تعز مع امتداداتها الجغرافية إلى بقية المحافظات".



كما أكدت على أن يكون فتح الطرق في تعز متزامنا مع فتح مطار صنعاء، مشددة على ضرورة فتح وتشغيل مطار تعز الدولي أمام الرحلات الجوية الداخلية والخارجية.



وأعلنت أحزاب تعز رفضها الالتفاف علي فتح الطرق الرئيسة بفتح طرق فرعية لا تؤدي لرفع المعاناة عن الناس، مطالبة المبعوث الأممي بإدانة الخروقات التي ترتكبها مليشيات الحوثي.



نص الرسالة:

السيد هانس غرو ندبرغ

المبعوث الأممي لليمن. المحترم



تهديكم الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية في محافظة تعز أطيب التحايا متمنين لكم التوفيق في مهامكم .



الموضوع / المطالبة بفتح جميع الطرق الرئيسة المؤدية الي محافظة تعز



بالإشارة للموضوع أعلاه، فإن محافظة تعز تدخل عامها الثامن وهي تحت الحصار والحرب الذي شنته مليشيات الحوثي الانقلابية منذ العام ٢٠١٥م ، هذه المدينة المسالمة التي لم تعتد علي أحد، و إنما دافعت عن نفسها وحقها في الحياة عند محاولة المليشيات الانقلابية اجتياحها، فقامت تلك المليشيات بفرض حصار خانق علي المدينة وأغلقت جميع الطرق الرئيسة من و إلى المدينة ؛ مما فاقم الوضع الإنساني ووصوله لحد الكارثة وانسحابه علي الفئات الأشد ضعفاء من النساء والاطفال وكبار السن وصعوبة الوصول والتنقل بين مديريات المحافظة ، فتعز اليوم تعيش حصارا خانقًا، فكل الطرق الرئيسة مغلقة ماعدى طرق فرعية وعرة ، وقد أدركتم تلك المعاناة أثناء زيارتكم التاريخية لمحافظة تعز أواخر شهر نوفمبر ٢٠٢١م .

وتزامنا مع إعلانكم لهدنة انسانية لفترة شهرين، وكذا التفاوض علي فتح طرق في تعز وبقية المحافظات ، فإن أحزاب محافظة تعز تؤكد علي التالي:-

1. فتح جميع الطرق الرئيسة من و إلى محافظة تعز مع امتداداتها الجغرافية إلى بقية المحافظات ، ونخص بالتحديد الطرق التالية :

- طريق تعز - عدن

- طريق تعز - الحديدة

- طريق تعز - صنعاء

- طريق تعز - المخاء

2. أن يكون فتح الطرق في تعز متزامنا مع فتح مطار صنعاء.

3. فتح وتشغيل مطار تعز الدولي أمام الرحلات الجوية الداخلية والخارجية.

4. رفض الالتفاف علي فتح الطرق الرئيسة بفتح طرق فرعية لا تؤدي لرفع المعاناة عن الناس.

5. استمرار الهدنة وإدانة الخروقات التي ترتكبها مليشيات الحوثي.



وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير ..



الاحزاب والتنظيمات السياسية :

1. المؤتمر الشعبي العام

2. التجمع اليمني للإصلاح

3. منظمة الحزب الاشتراكي اليمني

4. التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

5. حزب البعث العربي الاشتراكي القومي

6. حزب البعث العربي الاشتراكي

7. اتحاد القوي الشعبية

8. حزب العدالة والبناء

9. اتحاد الرشاد اليمني

10. رابطة ابناء اليمن(رأي)

11. رابطة اليمن الاتحادي

12. المكتب السياسي للمقاومة الوطنية



17 أبريل 2022م. تعز

