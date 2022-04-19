شكرا لبحثكم عن خبر تواصل أعمال السفلتة بخط النصر الرحاب في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تتواصل أعمال السفلتة بخط النصر الرحاب بمديرية خورمكسر بالعاصمة عدن ضمن مشروع سوزوكي الرحاب. ونفذت الجهة المنفذة اعمال السفلتة من جولة النصر إلى جولة الرحاب. وجاء ذالك بتمويل ذاتي من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وتشهد العاصمة عدن هذه الأيام أعمال متواصلة بالشوارع من خلال صيانة الحفريات بعدة مديريات يمولها الصندوق. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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