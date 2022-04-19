شكرا لبحثكم عن خبر سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 19 أبريل 2022.. عودة الارتفاعات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر، صباح الثلاثاء 19 أبريل/نيسان 2022، على شاشة موقع البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم في مصر

صعد متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات البنك المركزي المصري اليوم، عند مستوى 18.37 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، ارتفع سعر الدولار عند 18.39 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، تكرر نفس السعر بذات الارتفاع.

كما زاد سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، إلى نحو 18.4 جنيه للشراء، 18.47 جنيه للبيع.