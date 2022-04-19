شكرا لبحثكم عن خبر اليمن.. خفض جديد في أسعار البنزين بمناطق سيطرة الحكومة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، تخفيض في أسعار البنزين بمناطق سيطرتها، هو الثاني خلال أسبوع.

جاء ذلك، في بيان صادر عن شركة النفط اليمنية بمحافظة عدن (جنوب)، اطلع عليه مراسل الأناضول.

وأفاد البيان، "أنه تم إقرار خفض في أسعار الوقود بقيمة 18600 ريال (نحو 18.6 دولار) لصفيحة البنزين سعة 20 لترا ابتداء من ظهر الثلاثاء".

وأضاف أن "التخفيض يأتي حرصا على توفير الوقود بأسعار مناسبة للمواطنين، وتماشيا مع تحسن سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية".

وهذا التخفيض هو الثاني من نوعه خلال أسبوع؛ إذ أعلنت الشركة الجمعة، تخفيض أسعار البنزين بقيمة 20 ألف ريال لصفيحة البنزين سعة 20 لترا.

وكانت الشركة أقرت في 20 مارس/ آذار الماضي، تعديلا في أسعار الوقود بقيمة 26 ألف ريال لصفيحة البنزين سعة 20 لترا؛ مبررة ذلك بتدهور سعر العملة المحلية وارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا.

ومنذ نحو أسبوع شهد الريال اليمني تحسنا ملحوظا مقابل العملات الأجنبية؛ إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد 920 ريالا في تداولات الإثنين، مقابل 1270 مطلع أبريل/نيسان الجاري.

ومنذ اندلاع الأزمة، يعتمد اليمن على توريد المشتقات النفطية من الخارج، للتجار المحليين الذين يتعاملون مع المصارف وشركات الصرافة الخاصة للحصول على الدولار اللازم للاستيراد.