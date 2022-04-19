شكرا لبحثكم عن خبر اليمن.. مجلس الرئاسة يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان بعدن وسط إجراءات أمنية مشددة، وفق مصدر حكومي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شكري حسين / الأناضول

أدت قيادة المجلس الرئاسي اليمني الجديد، الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب (البرلمان) بمحافظة عدن، جنوبي البلاد، وفق مصدر حكومي.

وفي تصريح للأناضول، قال مصدر حكومي مطلع، إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي والأعضاء الـ7، أدوا اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة المؤقتة عدن".

وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام: "عقد مجلس النواب جلسته برئاسة سلطان البركاني، وحضور المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي".

وأدت قيادة المجلس الرئاسي الجديد، اليمين الدستورية، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط مقر مجلس النواب جنوبي البلاد، حسب المصدر ذاته.

وخلال اليومين الماضيين، شهدت العاصمة المؤقتة عدن، وصول قيادات المجلس الرئاسي والحكومة ومجلس النواب والشورى وهيئة التشاور، لتأدية مهام عملهم منها بموجب المشاورات التي جرت في السعودية مؤخرا.

وفي 30 مارس/ آذار الماضي، انطلقت في العاصمة الرياض، مشاورات يمنية بهدف التوصل إلى حلول لإنهاء الصراع الدامي المستمر منذ أكثر من 7 سنوات في البلاد.

وأسفرت المشاورات عن توافق الحكومة وباقي المكونات السياسية (باستثناء جماعة الحوثي)، على عودة العمل من داخل البلاد، إضافة إلى تكثيف الجهود من أجل تحرير العاصمة صنعاء من قبضة الحوثيين.

وفي 7 أبريل/ نيسان الجاري، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إعلانا رئاسيا من الرياض ينص على تأسيس مجلس قيادة رئاسي من 8 أعضاء، برئاسة رشاد العليمي.

ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.